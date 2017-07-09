Verdiği kilolardan dolayı, İrem Derici'nin tedavi altına alındığı iddia edilmişti. Derici, Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.

Sabah Gazetesi yazarı Pelin Kaya, bugünkü yazısında İrem Derici'nin verdiği kilolardan dolayı sağlığının bozulduğunu ve Nişantaşı'nda bir hastanede tedavi gördüğünü iddia etmişti.



İrem Derici'den açıklama



Ünlü şarkıcı İrem Derici, Pelin Kaya'nın yazısının ardından kişisel Instagram hesabından iddialara yanıt verdi. Derici "Beni üzün de annemi üzmeyin be arkadaş! Az rahat bırakın beni n'olur, bak Mevlana'nın topraklarındayım." dedi.



İşte, İrem Dericinin o açıklaması:







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