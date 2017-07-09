Verdiği aşırı kilolar nedeniyle İrem Derici'nin tedavi gördüğü iddia edildi.

Verdiği aşırı kilolar nedeniyle İrem Derici'nin tedavi gördüğü iddia edildi.



Sabah gazetesinden Pelin Kaya'nın haberi şöyle: Bir süre önce İrem Derici, verdiği kilolarıyla haklı bir mutluluk yaşıyordu. Ama son zamanda görünen, işin kilo vermekten çıkıp sağlığı tehdit edici bir zayıflığa doğru gittiği.



Keşke 'Fazla zayıfladın' eleştirilerine, "Taş gibi kadınım" cevabını vermese de gerçeği söylese. Çünkü biliyorum ki Derici, geçen aydan itibaren Nişantaşı'nda özel bir hastanede anormal kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle tedavi görmeye başladı.



Çok kilo almak ne kadar tehlikeliyse, vermek de aynı derecede tehlikeli. Milyonlarca hayranı olan bu dobra kadından gençlere örnek olması adına gerçeği açıkça söylemesini beklerdim. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını dilerim.



ulusal.com.tr