Justin Bieber hastalığını açıkladı! Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı insandan insana bulaşır mı?

25 yaşındaki ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber hakkında uzun süredir kötü yorum yapan takipçilerine cevap verdi.

Uzun süredir, psikolojik rahatsızlığı olduğu konuşulan ünlü şarkıcı, "Lyme" adlı bir hastalığa yakalandığını ve bunun kronik bir rahatsızlık olduğunu açıkladı.

Bieber, bu hastalığın "cildini, beyin fonksiyonunu, enerjisini ve tüm sağlığını etkileyen" kronik bir rahatsızlık olduğunu belirtirken hastalığı yenmesini sağlayacak doğru tedaviyi aldığını ve her zamankinden daha iyi geri döneceğini söyledi.

2019 senesinde ünlü model Hailey Baldwin ile evlenen Bieber'ın bu yoldaki en büyük destekçisi eşi. Baldwin, eşinin Instagram'da paylaştığı gönderinin altına "Lütfen araştırmanızı yapın ve yıllarca bu hastalıktan muzdarip olanların hikayelerini dinleyin" yazarak hastalığın önemini vurguladı.

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Kene ve benzeri parazitler, insan vücuduna yapıştıktan sonra, taşıdıkları virüs ya da bakterileri insanlara bulaştırabilirler. Lyme hastalığı özellikle “geyik kenesi” denen bir kene türünde bulunan Borrelia bakterisinin insana bulaşması sonucu oluşur. Lyme hastalığı tedavi edilmediğinde, felce kadar ilerleyen nörolojik semptomlara neden olabilir. Virüs insandan insana bulaşamaz.

Belirtileri ise; döküntü, ateş, titreme, yorgunluk, vücut ağrıları, baş ağrısı, boyun tutukluğu, şişmiş lenf bezleri.



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