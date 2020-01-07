Kadir Güneş, Aleyna Tilki'yi el üstünde tutuyor... Kadir Güneş kimdir?

Aleyna Tilki ile ilk kez ablası modacı Gülnur Güneş'in düğün gününde görüntü veren Kadir Güneş, yılbaşı hediyesi olarak Aleyna Tilki'ye pahalı bir kolye hediye ettiği iddia ediliyor. Yazın, genç sevgililer Fransa'da birlikte tatil yaparken görüntülenmişti.

KADİR GÜNEŞ KİMDİR?

Kadir Güneş iş insanı Metin Güneş'in oğludur. Kadir Güneş'in ablası ise ünlülerin modacısı olarak tanınan Gülnur Güneş'tir. Kadir Güneş, Aleyna Tilki'den önce, Asena Atalay ile birliktelik iddialarıyla gündeme gelmişti.

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