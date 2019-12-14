Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den kıskançlık açıklaması

Bir Youtube kanalının konuğu olan Başak Dizer sonunda en merak edilen soruyu cevapladı.

Dizer, 2016 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptığı evlilikten bu yana magazin yüzü olmuş ve ilişkileri hakkında birçok yoruma mağruz kalmıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz yıllarda eşi ile paylaştığı fotoğrafın altına gelen yorumlara sinirlenip hesabını kapatmış ve uzun süre sosyal medyadan uzak kalmıştı.

Aktif olarak stil danışmanlığı yapan ve restoran-butik tarzında bir mekanın işletmeciliği yapan Dizer daha önce ünlü markaların tasarımcılığını yapmış ve dizilerde stil danışmanı olarak çalışmıştı.

Pelin Kaya'nın Moda ve Sosyete kanalına konuk olan Dizer'in, Kıvanç Tatlıtuğ ile olan ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalar ilgi konusu oldu.

Kaya'nın yönelttiği "Kıskanç mısın?" sorusuna "Hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da hiç kıskanmaz mısın der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı." açıklamasını yaptı.