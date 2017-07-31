Antalya'nın Kemer İlçesi'nde sahneye çıkan şarkıcı İrem Derici, "Koreografım Zafer Tunç, benim gibi bir odundan dans eden kadın yarattı" dedi.

Ayak bileği döndüğü için sahneye spor ayakkabıyla çıkan Derici, Mustafa Ceceli'nin sahnede uçan tekme attığına atıfta bulunarak, "Aha da bu Mustafa Ceceli'ye" diyerek uçan tekme attı.



Kemer merkezdeki Club Aura'da sahneye çıkacak İrem Derici'yi dinlemek için yerli ve yabancı turistler gece kulübünü doldurdu. Saat 02.00'de sahneye çıkan Derici, hayranlarına hem şovları hem de şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 1 saatlik konserine spor kıyafet ve ayakkabıyla çıkan İrem Derici, "Şimdi soracaksınız bu kızın ayağında neden spor pabuç var diye. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Geçen arabaya binerken, boşluğa adım attım, bileğim döndü. Ne yapayım topuklu giyemedim bu sefer affınıza sığınarak, artık bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Bir dahaki konserde buna inat apartman çıkacağım" dedi.



CECELİ'YE UÇAN TEKME ATTI



Derici, "Mustafa Ceceli sapıtıp uçan tekme falan atıyor ya sahnede arkadaşlar, hazır spor ayakkabıyı giymişim aha da bu da Mustafa Ceceli'ye" diyerek tekme attı. Hayranlarına yeni çıkacak şarkısının adını da açıklayan Derici, "Yok yedi sülale karşıma çıksa tanımam, vallahi tanımam billahi tanımam. O yüzden inşallah bir ay içerisinde bir şarkı çıkartacağım, adı 'Sevmek Bizim İşimiz' olacak" diye konuştu.



"KISKANIYORUM ONU"



Dansçılarını tanıtan İrem Derici, aynı zamanda koreografı olan Zafer Tunç'tan sadece kendisiyle çalışmasını istediğini ve kıskandığını söyledi. Derici, "Zafer Tunç koreografım, benim gibi bir odundan dans eden kadın yarattı. Ayrıca Aleyna Tilki'nin de koreografı. Kıskanıyorum onu. Bir tek benimle çalışacaksın sadece. Bundan sonra Aleyna, Gülşen yok. Varsa yoksa ben" dedi.



"HERKES DON GÖMLEK GELSİN"



İrem Derici konseri boyunca sıcak hava nedeniyle sürekli peçeteyle terini silerken, "Bundan sonraki konserde herkes don gömlek gelsin bu ne sıcak" diye hayranlarına seslendi.



"BÜTÜN CAMLAR PARAMPARÇA OLDU"



İstanbul'daki dolu yağışıyla ilgili de konuşan Derici, "İstanbul'da olanlarınız var mıydı? Böyle böyle buz yağdı. Salonumdaki bütün camlar paramparça oldu. Bildiğin bir gün efil efil yattık ne yapalım. Camcılar bayağı kazandı" dedi.