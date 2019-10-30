Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

'Kaçış Sendromu' hastalığının nüksetmesi nedeniyle 258 gün boyunca yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, Temmuz ayında taburcu olmuştu. O günden bu yana sağlık durumu yakından takip edilen ve yaptığı paylaşımlardan sağlığının ne durumda olduğu anlaşılmaya çalışılan Erbil, hastaneye kaldırıldı. Neler Oluyor Hayatta isimli programda Mehmet Ali Erbil’in sabah saatlerinde daha önce tedavi gördüğü Maslak’taki hastaneye kaldırıldığı söylendi. Koroner yetmezlik nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erbil’in durumuyla ilgili açıklama doktor kardeşi Yeşim Erbil’den geldi.

SEZİN ERBİL INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Mehmet Ali Erbil’in büyük kızı Sezin, babası hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Halası Prof. Dr. Yeşim Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında yaptığı bir paylaşımı takipçilerine aktardı.

İşte o açıklama:

"Günaydın, ağabeyimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun bakımda… Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar ağabeyimi takip ediyor, gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah"

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