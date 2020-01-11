Mehmet Ali Erbil tekrar yoğun bakımda!

Geçtiğimiz yıl banyoda düşerek kaburgalarını kıran Erbil, daha sonra da kaçış sendromuna yakalanmıştı bunun üzerine 234 gün hastanede zor günler geçiren ünlü şovmen taburcu olmuştu.

Normal hayatına dönmeye çalışan Erbil, beyninde iki damarın tıkanmasıyla tekrar hastanelik oldu. Geçtiğimiz günlerde İkinci Sayfa programına konuk olan Erbil, "Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden. 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk, en son da para diliyorum" demişti.

62 yaşında olan ünlü şovmen, 4 gündür yoğun bakımda tedavi görüyor.



ulusal.com.tr