Meltem Miraloğlu'ndan flaş açıklama geldi

Geçen aylarda Amerika'ya giderek kendisinden 48 yaş büyük ABD vatandaşı Patrick’le evlenen Meltem Miraloğlu, “boşanacak” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

“Gel Konuşalım” programına katılan Meltem Miroğlu, evlilik kararına ilişkin, “Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın” sözlerini sarf etti.

Miraloğlu yaptığı bu açıklama, evliliğin Amerika’da kalmak için olduğu yorumlarına neden oldu.

Meltem Miraloğlu, hakkında çıkan ‘boşanacak’ iddiaları sonrasında önceki gün bir video çekmiş ve eşine “Beni seviyor musun?” dediği bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.