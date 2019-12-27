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Meltem Miraloğlu tepkisizliğini bozdu!

Özel hayatıyla gündeme gelen oyuncu Meltem Miraloğlu, bu kez Amerikalı eşi ile evliliğini hakkında yorum yapan Onur Akay için mahkeme kararı aldırdı.

MAGAZIN 27.12.2019, 16:07
Meltem Miraloğlu tepkisizliğini bozdu!

Amerika'ya yerleştikten sonra, 80 yaşında Amerika vatandaşı Patrick ile hayatını birleştiren Meltem Miraloğlu, yaptığı evlilikle gündeme oturmuştu.

Eşi ile arasındaki büyük yaş farkına gelen tepkilere bazen cevap veren bazen suskun kalan Miraloğlu, magazin programlarında evliliği ve kendisi hakkında bazı yorumlarda bulunan ses sanatçısı Onur Akay'a üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi.

Verilen bu karara göre Akay, 3 ay boyunca Meltem Miraloğlu hakkında konuşamayacak. Eğer yasağı bozarsa zorlama hapis cezasına çarptırılabilir. 


ulusal.com.tr

#Meltem Miraloğlu #Amerikalı eşi #onur akay #mahkeme
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