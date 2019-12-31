Milli futbolcu Okay Yokuşlu ve Melisa Kerman evlendi... Okay Yokuşlu kimdir? Melisa Kerman kimdir?

İzmir Kaya Termal Otel’deki düğünde, çiftin nikahını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. Nikahta çiftin şahitliklerini Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Teknik Direktör Zafer Bilgetay, voleybolcular Ece Hocaoğlu ile Buket Yılmaz yaptı.



MELİSA KERMAN KİMDİR?

Melisa Kerman, 7 Şubat 1994 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Başarılı voleybol oyuncusu, 86 kg boyunda 189 cm boyunda. Melisa Kerman, kariyerini İspanya Xuvenil Teis Voleybol Takımı’nda sürdürüyor.

OKAY YOKUŞLU KİMDİR?

9 Mart 1994 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 2004 senesinde Altay altyapısında futbol kariyerine başladı. 2010 senesinde ise Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Performansıyla Süper Lig kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. 2011 yılında Kayserispor'a transfer oldu. 4 sezon boyunca orta saha oyuncusu olarak oynayan Yokuşlu, 2015 yılında Trabzanspor'a transfer oldu. 2015 senesinden beri Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynamaktadır. Genç futbolcu şu an La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da oynamaktadır.





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