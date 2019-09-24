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Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt'ın programı neden yok? Kanal D 2. sayfa programı neden yayınlanmıyor? Kanal D 2. sayfa programı kaldırıldı mı?

Kanal D'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının biteceği iddia edildi. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'nın yayından kaldırılıp yerine TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında magazin gündemini yorumlayan Hakan Ural'ın geleceği öne sürüldü

Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülşen Yüksel Salt'ın programı neden yok? Kanal D 2. sayfa programı neden yayınlanmıyor? Kanal D 2. sayfa programı kaldırıldı mı?

Kanal D'de yayınlanan ve Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'nın biteceği iddia edildi.

İddialara göre, gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sundukları, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programı bitiyor.

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı sona ereceği öne sürüldü.

2. Sayfa'nın yerine ise Hakan Ural gelecek. Ural, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında magazin gündemini yorumluyordu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kanal d #ikinci sayfa #Müge Dağıstanlı Erdoğan #Gülşen Yüksel Salt #hakan ural #TV8
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