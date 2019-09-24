Kanal D'de ekranlara gelen Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının biteceği iddia edildi. Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'nın yayından kaldırılıp yerine TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında magazin gündemini yorumlayan Hakan Ural'ın geleceği öne sürüldü

Kanal D'de yayınlanan ve Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'in sunduğu magazin programı 2. Sayfa'nın biteceği iddia edildi.



İddialara göre, gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt'ın sundukları, Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programı bitiyor.



Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programı sona ereceği öne sürüldü.



2. Sayfa'nın yerine ise Hakan Ural gelecek. Ural, TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında magazin gündemini yorumluyordu.



ulusal.com.tr