Murat Başoğlu'nun karısı Hande Bermek'i aldattığı iddiasıyla ilgili haberler gündemden düşmüyor. Sabah Şekerleri programı ile Türkiye'nin yakından tanıdığı Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, Burcu Başoğlu Kabadayı yeğeni mi

Magazin dünyası Murat Başoğlu’nun eşini aldatmasıyla ilgili haberlerle çalklanıyor. Peki bir dönemin unutulmaz sunucusu Murat Başoğlu kimdir, kaç yaşında, karısını kimle aldattı?



İşte Murat Başoğlu ile ilgili tüm detaylar:



14 YILLIK EŞİNİ ALDATTI



Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek’i abisinin kızı Burcu Başoğlu Kabadayı ile aldattı. Bir çocuk babası olan ünlü sunucu Murat Başoğlu, Yalıkavak açıklarında objektiflere yakalandı.







TEKNEDE DUDAK DUDAĞA



İş adamı Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek ile 2003 senesinde hayatını birleştiren Murat Başoğlu geçen gün Bodrum açıklarında sürat teknesinde yeğeni Burcu Kabadayı Başoğlu ile kameralara yakalandı. Habertürk’ün haberine göre, daha önce de eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle magazin gündemine gelen sunucu, teknedeki kadınla dudak dudağa yakalanmaktan kurtulamadı.



ABİ BAŞOĞLU DA KONUŞTU



Murat Başoğlu’nun yeğeni ile dudak dudağa görüntülenmesinin ardından Burcu Başoğlu’nun babası, Murat Başoğlu’nun abisi Tahir Başoğlu konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Tahir Başoğlu: Siz ne kadar biliyorsanız, ben de o kadar biliyorum. Ben de medyadan takip ediyorum. Bu konu hukuka intikal etmiş bir konu. şu anda da çok sağlıklı değilim. Süreci göreceğiz artık teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.



MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?



Murat Başoğlu, (d. 1968, İzmir) Türk sunucu, manken, oyuncu ve iş adamı.



Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla tanınan Başoğlu, çeşitli programlarda sunuculuk yanında oyunculuk ve mankenlik de yaptı. Reklamcılık yanında ve tasarım ürünler üzerine şirketini işletmektedir. “Benzemez Kimse Sana” programının 3 defa sunuculuğunu yapmıştır. 2015 yılında Çilek kokusu adlı dizide rol almıştır.