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Murat Başoğlu, Türkiye'yi terk etti iddiası

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum’daki bir koyda teknede öpüşürken fotoğrafları yayımlanan sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile ilgili resen soruşturma başlattı. Öte yandan Başoğlu'nun yeğeninin eşi Selçuk Kabadayı'nın açtığı milyonluk tazminat davasından hemen önce İzmir'deki evlerini satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Murat Başoğlu, Türkiye'yi terk etti iddiası

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da teknede bir kadınla görüntülenen ünlü sunucu Murat Başoğlu’nun yanındaki kişinin öz yeğeni Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada, sunucu Başoğlu’nun Bodrum’da bir koyda yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı ile öpüşürken çekilen fotoğraflarının medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da bir teknede görüntülenen ve toplumsal değer yargılarına aykırı olan olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel basında yer bulan haber içerikleri ihbar kabul edilerek, habere konu kişiler hakkında hayasızca hareketler suçu bakımından inceleme yapılmak üzere Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca resen soruşturma başlatılmıştır."

EVİNİ SATIŞA ÇIKARDI

Murat Başoğlu'nun üzerine kayıtlı olan mal varlığı sayısı da son günlerde büyük merak konusu olmuştu. Ünlü sunucunun yeğeninin eşi Selçuk Kabadayı'nın açtığı milyonluk tazminat davasından hemen önce İzmir'deki evlerini satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre Başoğlu'nun evlerinden biri İzmir Karşıyaka'da bir sitede bulunuyor ve bu evde uzun süredir de Başoğlu'nun ablası oturuyordu. Evin apar topar, üstelik de değerinin altında satışa çıkarılması dikkat çekti. 

 İDDİA: TÜRKİYE'Yİ TERK ETTİ

Yaşanan skanldalın ardından Murat Başoğlu'nun dün Türkiye'yi terk ettiği iddia edildi. Bir iddiaya göre; Başoğlu yaşanan skandaldan etkilenmemesi için eşi ve oğlu ile ABD'ye gitti.  Diğer iddia ise Yunanistan'a gittikleri yönünde. Sunucu  ailesinin rahatsız olmaması için İstanbul Acarkent'te bir ev satın aldı. Dün telefonla ulaştığımız Başoğlu sorular üzerine "Gereken açıklamayı avukatım yapacak" demekle yetindi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #murat başoğlu #bodrum #Selçuk Kabadayı #Burcu Başoğlu #Burcu Başoğlu Kabadayı #Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı
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