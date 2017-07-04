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Murat Boz'dan 25 bin hayranına konser

MURAT Boz, Bursa'daki bir alışveriş merkezi açılış etkinlikleri kapsamında 25 bin kişiye konser verdi.

Murat Boz'dan 25 bin hayranına konser

MURAT Boz, Bursa'daki bir alışveriş merkezi açılış etkinlikleri kapsamında 25 bin kişiye konser verdi.
 
Murat Boz, Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nin açılış etkinlikleri kapsamında konser verdi. Sezonun son konserini verdiğini belirten Murat Boz sahnede yaklaşık 2 saat kalırken, konsere gelen yaklaşık 25 bin hayranına şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenlerinin şarkılarına eşlik ettiği Boz, sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Bursa'ya her gelişinde yoğun sevgi seliyle karşılanmanın heyecan ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirten Murat Boz, hayranlarıyla buluşma fırsatı sunanlara teşekkür etti. Konseri izleyen Murat Boz'un hayranları hareketli şarkılarda dans ederek eğlenirken, şarkılara birlikte eşlik etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #murat boz #konser #bursa
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