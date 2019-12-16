Naz Elmas dün akşam evlendi! Peki yeni eşi Erol Özmandıracı kim?

Bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılan Naz Elmas bir süredir birlikte olduğu iş insanı Erol Özmandıracı ile dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girdi. Görkemli düğün törenine ünlü camiasından pek çok isim katıldı. Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Düzyatan, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftleri de konuklar arasındaydı.

Çiftin hızlı evlilik kararı alması ise, Elmas'ın çevresi tarafından 'bebek mi geliyor?' sorularını ortaya çıkarmıştı fakat Elmas'ın 'hamile değilim' cevabı verdiği de duyulanlar arasında. 36 yaşındaki Elmas ikinci kez, 56 yaşındaki Özmandıracı ise üçüncü kez nikah masasına oturdu.

EROL ÖZMANDIRACI KİMDİR?

1967 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Şişli Terakki Lisesi’nde aldı, lise öğrenimini ise İngiltere’de Oxfordshire Carmel College’de tamamladı.

1989 yılında New York Syracuse Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı.. Erol Özmandıracı, 1993 yılında bir Japon firmasında kimyasal ürünler ve metal departmanı satış müdür yardımcılığı yaptı. Ev tekstil imalat ticaret ve pazarlama işleri üzerine 1994 yılında Türkiye'de Esteks Dış Ticaret şirketini kurdu. 2006 yılında bu şirketi, tekstil kumaş ithalat ve pazarlama faaliyetleri alanına yönlendirmiştir.

2000 yılında kurduğu Bay Gıda şirketinde pirinç ve çeltik gibi kuru gıda ticareti yapmaktadır. Bu şirkette Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Ayrıca 1997 yılında kurduğu Bay İnşaat şirketi, arsa ve proje geliştirme, mimari projelendirme, konsept geliştirme ve pazarlama ve satış yönetimi çalışmalarını yürütmektedir. Erol Özmandıracı’nın, Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nde üyelikleri bulunmaktadır.

