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Necati Şaşmaz'a icra geldi! Pana Film'e neden icra geldi?

Necati Şaşmaz tarafından yönetilen, kendi senaryo ekibine sahip film yapım şirketi Pana Film'e icra geldi. Daha önce Fikirtepe'de başlamadan biten projenin borçları sebebiyle gelen icrayla Üsküdar'daki bina boşaltıldı.

MAGAZIN 17.12.2019, 14:04
Necati Şaşmaz'a icra geldi! Pana Film'e neden icra geldi?

Şeker Faktoring, İstanbul Fikirtepe’de başlanması planlanan fakat başlayamadan biten projenin ‘mimarı’ olan yapımcı Raci Şaşmaz ve ayrı 4 kişiden daha 7 milyon 228 bin 195 TL’yi tahsil edemediği için icraya başvurdu.

Şeker Faktoring'in icra başvurusu üzerine 18 Kasım'da İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Necati Şaşmaz'ın şirketi Pana Film'de haciz gerçekleştirildi. Şirketin avukatı ise borçlularla bir ilgilerinin olmadığını öne sürerek, haczedilen malın kendilerine ait olduğunu belirtti ve istihkak iddiasında bulundu.

İstanbul 16. İcra Hukuk Mahkemesi, Pana Film Sinema Televizyon Prodüksiyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin istihkak iddiası üzerine karar verdi. 11 Aralık'ta kararını açıklayan mahkeme, Pana Film'in istihkak iddiasını reddetti. Reddin üzerine, Şeker Faktoring'in avukatları dün Pana Film'in Üsküdar'daki merkezine polis memurları eşliğinde gitti. 10 saat süren haczin sonunda şirketten; x-ray cihazı, fotokopi makineleri, ses sistemleri, bilgisayar, televizyon gibi cihazlara el konuldu. 


ulusal.com.tr

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