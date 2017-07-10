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Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ününe ün katan Nur Yerlitaş, dün gece hastanelik oldu.

Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı

Bodrum'da tatil yapan modacı 61 yaşındaki Nur Yerlitaş, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
 
Yerlitaş’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; ünlü modacı zatürre oldu.




Bodrum hastanede yatan Nur Yerlitaş’ın müşahide altında olduğu öğrenildi./Milliyet

Etiketler; #Nur Yerlitaş #hastane
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