Jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ününe ün katan Nur Yerlitaş, dün gece hastanelik oldu.

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Bodrum'da tatil yapan modacı 61 yaşındaki Nur Yerlitaş, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.



Yerlitaş’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; ünlü modacı zatürre oldu.









Bodrum hastanede yatan Nur Yerlitaş’ın müşahide altında olduğu öğrenildi./Milliyet