Bodrum'da tatil yapan modacı 61 yaşındaki Nur Yerlitaş, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Yerlitaş’ın yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; ünlü modacı zatürre oldu.
Bodrum hastanede yatan Nur Yerlitaş’ın müşahide altında olduğu öğrenildi./Milliyet
Jüri üyeliği yaptığı 'İşte Benim Stilim' yarışması ile ününe ün katan Nur Yerlitaş, dün gece hastanelik oldu.
Bodrum'da tatil yapan modacı 61 yaşındaki Nur Yerlitaş, dün gece fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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