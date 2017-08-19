Flaş karar! Emekli olmak için başvuru yaptı
Flaş karar! Emekli olmak için başvuru yaptı
Vatan Partisi'nden Sakarya'daki kaza için taziye mesajı
Vatan Partisi'nden Sakarya'daki kaza için taziye mesajı
Usta müzisyene hırsız şoku
Usta müzisyene hırsız şoku
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı
FETÖ firarisi eski binbaşı ve eşi, Sinop'ta yakalandı

Okan Bayülgen: Kendimi TT'de görünce öldüm sandım

Şovmen Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu

Okan Bayülgen: Kendimi TT'de görünce öldüm sandım

Şovmen Okan Bayülgen, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Ünlü şovmen Okan Bayülgen kendine has üslubuyla sosyal medya hesabından paylaşım yapıyor.

Bayülgen, "Kendimi TT de görünce öldüm sandım" ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen son dönemde ekranlardan uzak kalıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #okan bayülgen
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan emekli oluyor
Sonraki Haber
Diyarbakır'da Atatürk anıtına çekiçli saldırı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.