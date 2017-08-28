Uzun bir zaman sonra yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkan Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna katılan Vatan Şaşmaz’ın rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan olayı haber alınca büyük bir üzüntüye boğuldu.
Dizinin eski bölümlerinde de uzun süre birlikte oynadığı Vatan Şaşmaz’ın vefatının ardından ne yazacağını bilemeyen ve duygularını ifade etmekte zorlanan Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından aslında çok manidar bir paylaşımda bulundu.
Şaşmaz’ın gülen bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ Atacan bu karenin yanına sadece üç nokta koymakla yetindi.
Vatan Şaşmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldüğü haberi yayıldığı sıralarda rol aldığı Çocuklar Duymasın dizisi de ekrandaydı.
Uzun bir zaman sonra yeni bölümleriyle seyircinin karşısına çıkan Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna katılan Vatan Şaşmaz’ın rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan olayı haber alınca büyük bir üzüntüye boğuldu.
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