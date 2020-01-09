Prens Harry ve Meghan Markle kraliyetten ayrıldı! İşte nedeni...

2018 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry ile ABD'li ünlü oyuncu Meghan Markle evlenerek, Kraliyet Ailesi'nin birçok kuralını yıkmışlardı. Şimdi bir aykırılık daha geldi.

Sussexroyal resmi Instagram hesabından açıklama yapan çift, Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden çekildiklerini ve finansal olarak bağımsız olmak için çalışacaklarını açıkladı. Majesteleri Kraliçe'yi tamamen desteklemeyi devam edeceklerini de belirten çift yeni haberlerini paylaşmak için sabırsızlık duyduklarını yazarken, destek olan herkese en derin teşekkürlerini iletti.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kraliyet Ailesi'nde iken gelir elde etmeleri yasaktı fakat şimdi istedikleri gibi para kazanabilecekler.



ulusal.com.tr