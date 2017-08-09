DESPACİTO şarkısıyla 6 ay içinde internet üzerinden dinlenme rekoru kıran Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi, İtalyan milyoner, DJ ve sosyal medya fenomeni 50 yaşındaki Gianluca Vacchi ile birlikte Antalya'nın Serik İlçesi'nde sahneye çıktı.

Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi ile Gianluca Vacchi Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Luis Fonsi, 6 ay içinde internet üzerinden 4.6 milyar kez dinlenerek rekor kıran 'Despacito' şarkısını ilk kez geldiği Türkiye'de canlı olarak hayranları için seslendirdi.



DJ Gianluca Vacchi ile performans sergilediği gecede 3 şarkı seslendiren Fonsi'ye, 2 kez söylediği 'Despacito' şarkısında davetlilerin tümü eşlik etti. Fonsi daha önce Vacchi'nin de kaldığı Regnum Carya'daki mimarisi, donanımı ve özel hizmetleriyle dikkati çeken Crown Villa'da konakladı. Türk hayranlarının ilgisinden çok memnun olan Fonsi, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kısa sürede milyonlar tarafından çok sevilen Despacito şarkısının sırrını "İnsanları dans etmeye çağıran, mutlu eden ritmin gücü" olarak tanımlayan Fonsi, Türkiye'de ilk kez sahne aldığı için mutlu olduğunu vurguladı. Daha önce gelme fırsatı bulamadığı Türkiye'yi yakından tanımak istediğini belirten Fonsi, yakın dostu Vacchi'nin Antalya davetini heyecanla kabul ettiğini aktardı.