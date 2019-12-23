Sinem Umaş hayvan sevgisiyle sınanıyor! Sinem Umaş kimdir?

Televizyon dünyasının tanınmış yüzlerinden olan Sinem Umaş, son zamanlarda hayvanseverliğiyle gündemde. Haziran ayında köpekleri doyurmak için kemik haşlarken tencerenin patlaması sonucuyla yaralanan Umaş, Bülent Ersoy'un giydiği gerçek kürkler için çarpıcı açıklamalarda da bulunmuştu. Umaş, katıldığı bir programda "Bülent Ersoy'un bile yolda kürk giydiğini görsem, üstüne kırmızı boya, un, yumurta elime gelirse fırlatırım. Yanında güvenlik yoksa Bülent Ersoy'a omuz bile atarım" da demişti.

Şimdi ise çarpıcı açıklamalarda bulunduğu hayvan hakları konusunda tepki alan tarafa geçti. Umaş'ın gerçek kaz tüyü mont giydiği iddiaları sosyal medyada gün geçtikçe tepki topluyor. Geçen günlerde paylaştığı bir fotoğrafta ünlü bir markanın kaz tüyü montunu giyen Umaş, yapılan kınayıcı yorumlara karşılık montun içinin elyaf olduğunu söylemişti. Bunun üzerine çektiği videoda montun 8 sene önce hediye edildiğini söylemişti.

Sosyal medyada aldığı başka bir tepki ise kendi köpeği Sufle'den bahsederken kullandığı üslup. Köpeği Sufle'nin hasta olması sonucu Umaş, onunla ilgilenmek yerine dışarıda zaman harcıyor ve Sufle için yaptığı her şeyi şikayet ederek sosyal medyada paylaşıyor. Umaş'ın yaptığı bazı paylaşımlar ise şöyle:

Sufleyi endoskopiye getirdim yine kusuyor durmadan. Cidden derdim bitmiyor Allah canımı alsa da kurtulsam.

Çok narin çok, öyle narin ki bir araba parası doktorlara harcadım.



SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Umaş, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan "Gelinim Olur Musun?" yarışmasıyla ünlendi. Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile beraberlik yaşayan Sinem Umaş, Kaynana Semra ile girdiği polemiklerle tanınmıştı.

Umaş, yarışmaya katıldığı dönemde Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimine devam ediyordu. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlendi ve yurt dışına gitti.

Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu.

Trabzonspor’da oynayan futbolcu Bahadır Davran ile bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, son olarak "İşte Benim Stilim" yarışmasına katılmıştı.

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