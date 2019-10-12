Sinema dünyasının acı kaybı: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Karakter rollerinin usta oyuncusu Robert Forster hayata veda etti. Sözcüsü, Forster'ın cuma günü 78 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Oyuncu, bir süredir beyin kanseriyle mücadele ediyordu

MAGAZIN 12.10.2019, 12:17 12.10.2019, 12:51
Sinema dünyasının acı kaybı: Usta oyuncu hayatını kaybetti

Robert Forster, aralarında Quentin Tarantino'nun yönettiği ve kendisine Oscar adaylığı getiren Jackie Brown'un da yer aldığı bini aşkın filmde rol almıştı.

Forster, 1997 yapımı Jackie Brown filmindeki performansıyla Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Ünlü Breaking Bad dizisinde de rol alan Robert Forster, bu yapımdaki rolünü El Camino: A Breaking Bad Movie'de de tekrarlamıştı.

David Lynch'in de sık sık birlikte çalıştığı bir oyuncuydu Forster. İkili, Mulholland Drive ve İkiz Tepeler'de birlikte çalışmıştı.

Robert Forster, geçen yıl bir internet bloğu için verdiği röportajda "Kariyerim boyunca farklı türlerde birçok film yaptım. Hepsini de her zaman sevdim" demişti.

ulusal.com.tr

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