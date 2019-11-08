Son dakika haberleri! Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut özür diledi

'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut 'Yüce halkımıza duyuru' başlığı ile bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Bulut, öz yeğenini askere uğurladığı, aile bireyleri ve yakın akrabalarının katıldığı asker eğlencesi kuru sıkı tabanca ile 'askeri cesaretlendirme amaçlı' havaya ateş açtığını açıkladı.

Fatih Bulut, şunları belirtti:

"Rahmetli abiminin emaneti öz yeğenimi askere uğurladığımız, aile bireyleri ve yakın akrabalarımızın katıldığı asker eğlencesinde kuru sıkı tabanca ile askerimi cesaretlendirme amaçlı havaya ateş açtım.

Vatanını ve bayrağını seven bir birey olarak bizzat kendim de bu vatanın her zaman hazırda bekleyen bir askeriyim.

Yapmış olduğum bu davranıştan dolayı hatalı olduğunu anladım.

Tüm halkımızdan ve tüm sevenlerimden özür dilerim.

Şehitler ölmez, vatan bölünmez."

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