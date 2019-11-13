Son dakika haberleri...

Cem Yılmaz'ın gösterisini izleyen Ekşi Sözlük yazarları, Cem Yılmaz'ın Haluk Levent'le ilgili iddiada bulunduğunu yazdı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Haluk Levent, Cem Yılmaz'ın iddiasını açıklamasını beklediğini belirtti.

Levent, "Sevgili @CMYLMZ . Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen “yakında” olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın “vurgun” u? 1 tl lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMLARI SİLDİ

Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sildi.

Yeni açıklama yapan Levent, "Canlarım @CMYLMZ a soruyu sordum yanıt gelmedi.Twitleri bu şekilde bırakamam çünkü ona kötü yazmanız beni de üzüyor. Sonuçta yılların komedyeni ve iyi sinemacısı. Bu değerler kolay yetişmiyor. Varsa bildiği açıklar umarım. Ya da “yanlış anlamışlar” filan der. Siliyorum twitleri" dedi.

Takipçilerinden gelen "geri fites yaptı" eleştirilerinin ardından açıklama yapan Levent, "Ben geri vites filan yapmadım. Ya “yanlış anladın Haluk böyle bir şey demedim” derse ne olacak? Sabaha kadar onu yargılamış olacağız. Soruyu sordum . Duymamışsa dostları ona söyleyecektir. Yarına kadar açıklama yapmazsa o zaman hakkımı ararım. Bekleyelim görelim.." ifadelerini kullandı.

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