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Son dakika! Haluk Levent'ten Cem Yılmaz kararı

Ünlü sanatçı Haluk Levent, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilgili aldığı kararı duyurdu. Levent, en yakın zamanda Cem Yılmaz'ın gösterisine geleceğini açıkladı

MAGAZIN 15.11.2019, 14:17
Son dakika! Haluk Levent'ten Cem Yılmaz kararı

Ünlü sanatçı Haluk Levent ile ünlü komedyen Cem Yılmaz arasında iddialar vardı.

İddialar sonrası Haluk Levent, bir paylaşım yaptı.

Cem Yılmaz'ı etiketleyerek kalp ifadesi kullanan Haluk Levent, komedyen Cem Yılmaz hakkında aldığı kararı da duyurdu. 

Haluk Levent, şunları belirtti:

"Tamam ülenn 

Üstüme gelme alınganlık yaptım işte.

Her türlü mizahı yapabilirsin hakkımda.

En yakın zamanda gösterine gelecem"

ulusal.com.tr

#Haluk Levent #cem yılmaz
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