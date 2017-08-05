Muğla Bodrum'da yazlığı bulunan ünlü bestekar ve sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, hastanede DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Solunum ve tansiyonunda olan problemler nedeniyle dün akşam geldik. Tedavilere çok iyi yanıt verdi. Şu anda morali de sağlığı da çok iyi. Sevenleri merak etmesin, endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız 2-3 gün hastanede kalmasını önerdi, biz de kabul ettik. Şu anda iyi, dinleniyor" dedi

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Muğla Bodrum'da yazlığı bulunan ünlü bestekar ve sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Son iki yıldır Turgutreis Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan ünlü bestekar 91 yaşındaki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, dün akşam rahatsızlandı. Eşi Ayten Yavaşça tarafından çağrılan ambulansla Alaeddin Yavaşça, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen Yavaşça'nın yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği çektiği öğrenildi. Tedaviye alınan Yavaşça'nın tetkiklerinin yapıldığı, tedavisinin devam ettiğini belirtildi.



Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça son olarak 18 Eylül 2016'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Alaeddin Yavaşça Özel Konserinde sahne almıştı.



EŞİ: SAĞLIK DURUMU İYİ



Yavaşça'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Yavaşça'nın eşi Ayten Yavaşça, hastanede DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Solunum ve tansiyonunda olan problemler nedeniyle dün akşam geldik. Tedavilere çok iyi yanıt verdi. Şu anda morali de sağlığı da çok iyi. Sevenleri merak etmesin, endişe edecek bir durum yok. Doktorlarımız 2-3 gün hastanede kalmasını önerdi, biz de kabul ettik. Şu anda iyi, dinleniyor" dedi.

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