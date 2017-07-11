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Soner Arıca hastaneye kaldırıldı

Soner Arıca, gıda zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Soner Arıca hastaneye kaldırıldı

Soner Arıca'nın, gıda zehirlenmesi sebebiyle acil olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Son günlerde yeni single'ı ‘Kaçalım’ ile adından söz ettiren pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bir anda fenalaşarak Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılan şarkıcının, gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenildi.

“UCUZ ATLATTIM”

Müşahede altında tutulan Arıca; “Çok şükür bununla atlattım, nazarın bu kadarına razıyım” dedi./Akşam

Etiketler; #Soner Arıca #gıda zehirlenmesi
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