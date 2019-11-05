Spotify, Norm Ender'in şarkısını neden kaldırdı? Mekanın Sahibi neden silindi? Norm Ender Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı mı? Young Slatt Work My Move şarkısı dinle
Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı. Spotify, Norm Ender'in şarkısını neden kaldırdı? Mekanın Sahibi neden silindi? Norm Ender Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı mı?
Spotify, Norm Ender'in şarkısını neden kaldırdı? Mekanın Sahibi neden silindi? Norm Ender Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı mı?
Spotify, Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısını telif kuralları gereği kaldırdı.
Melodinin ‘Work My Move’ isimli kendi şarkısından çalındığını iddia eden Young Slatt, Norm Ender’i etiketleyerek “Beat’imi çaldı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Spotify, Mekanın Sahibi’ni sildi.
Mekanın Sahibi YouTube'da 122 milyonun üzerinde dinlendi.
Sahne adıyla Norm Ender olarak tanınan Ender Eroğlu, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova'da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. ATV televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.
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