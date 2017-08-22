Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine zehirlenme yaşadığını açıkladı

Ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından takipçilerine zehirlenme geçirdiğini açıkladı.



Hayatıyla ilgili yeni bir döneme girdiğini söyleyen Seda Akgül’ün mesajı şöyle oldu:



“Yapmamız gereken tek şey gülümsemek. Güneş tutulması bana çok iyi geldi. Ufak bir zehirlenme geçirip bütün gün uyumuştum. Sonra uyandığımda telefonda 3 güzel haber vardı. Sonra fark ettim ki öfkelendiğim insan ve durumlara artık tepkisizim. Ve fark ettim ki sevdiklerim ve hatta henüz tanımadığım birçok insan da beni seviyor. Hepimiz çok şanslıyız. Sadece var olmak bile buna neden. Günaydın.”



ulusal.com.tr