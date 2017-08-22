Ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından takipçilerine zehirlenme geçirdiğini açıkladı.
Hayatıyla ilgili yeni bir döneme girdiğini söyleyen Seda Akgül’ün mesajı şöyle oldu:
“Yapmamız gereken tek şey gülümsemek. Güneş tutulması bana çok iyi geldi. Ufak bir zehirlenme geçirip bütün gün uyumuştum. Sonra uyandığımda telefonda 3 güzel haber vardı. Sonra fark ettim ki öfkelendiğim insan ve durumlara artık tepkisizim. Ve fark ettim ki sevdiklerim ve hatta henüz tanımadığım birçok insan da beni seviyor. Hepimiz çok şanslıyız. Sadece var olmak bile buna neden. Günaydın.”
ulusal.com.tr
Sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerine zehirlenme yaşadığını açıkladı
Ünlü sunucu Seda Akgül sosyal medya hesabından takipçilerine zehirlenme geçirdiğini açıkladı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.