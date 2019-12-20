Suzan Kardeş dün akşam genç sevgilisiyle yakalandı!

Daha önce oyunculuk ve şarkıcılık yapan 59 yaşındaki ünlü makyöz dün gece genç sevgilisiyle yakalandı. Bir eğlence mekanında sarmaş dolaş görüntü veren çift çıkışta gazetecilere samimi pozlar verdi. Suzan Kardeş, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyerek taksiye binip uzaklaştı.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş, Kosova'da, 15 Nisan 1960 yılında dünyaya geldi. Kardeş, makyözlük, şarkıcılık ve oyuncudur.

İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak başladı. Daha sonra, Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdürdü. Birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı.

1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı.

1992 yılında Bekriya adında bir meyhane açarak 12 yıl boyunca işletti. Meyhanede söylediği mikrofonsuz, akustik Rumeli türküleriyle eski dönem Bosna sevda şarkılarından yola çıkarak, Sezen Aksu'nun desteğiyle Bekriya adlı bir sanat müziği albümü çıkardı. Bir filmde oyunculuk da yapan Kardeş, Bir Demet Tiyatro dizisinde "pencereden bakan kadın" olarak yer aldı ve halen çalışmalarını sürdürüyor. Sanatçının aynı zamanda yeni bir müzik albümü, bir film ve bir kitap projeleri bulunmaktadır.



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