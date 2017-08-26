Hürriyet'te yer alan habere göre, işte Karadağlı'nın avukatı aracılığıyla yaptığı açıklama:
Müvekkilim Tamer Karadağlı'nın Instagram resmi hesabı çalınmış olup müvekkilimin sosyal medya hesabının tüm şifreleri, bu hesabındaki tüm özel yazışmaları ve fotoğrafları isteği dışında 3. şahısların elinde bulunmaktadır.
Müvekkilimin tamamen özel hayat kapsamı içinde kalan bu görsellere ve yazılara müdahale etme, tahrif etme, onun adına başkalarıyla yazışma, onun adına paylaşım yapma ve tüm bunların müvekkilimin isteği dışında kamuoyuna yayılması tehdidi kaçınılmazdır.
Bu nedenle müvekkilim Tamer Karadağlı'nın Instagram hesabındaki tüm özel konuşmalarının, yazışmalarının ve resimlerinin tüm yazılı, görsel basın ve internet sitelerinde yayınlanması İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/38 D. İş ve 2017/38 K. sayılı mahkeme kararı ile durdurulmuştur. Karar ekte yer almaktadır.
İşbu kararın önemle uygulanmasını aksi takdirde uygulamayanlar hakkında tarafımızca hukuki ve cezai tüm yasal yollara başvurulacağını ihtaren bildiririz.
Gereğinin yapılmasını saygıyla talep ederiz.
Tamer KARADAĞLI
Vekili
Av. Selma YILDIZ
ulusal.com.tr
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, hacker'ların son kurbanı oldu. Avukatı aracılığıyla Instagram hesabının ele geçirildiğini duyuran ünlü oyuncu mahkemeden yayın yasağı kararı aldı
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