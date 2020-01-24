Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu'na evlenme teklifi etti

Tutunamayanlar dizisiyle ekranlarda olan Ece Çeşmioğlu, Mucize Doktor'ların Ali Vefa'sı ile uzun süredir birliktelik yaşıyor. Haklarında çıkan evlilik iddialarına Ölmez'den yalanlama gelsede Çeşmioğlu'ndan nasıl evlilik teklifinü dün katıldığı programda anlattı.

Türkler Geliyor filminde başrolü oynayan Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu, dün akşam, Eser Yenenler Show'a katıldı.

Yenenler'in evlilik teklifi sorusuna ise; evlilik teklifini çığlık atarak kabul ettiğini ve Belçika tatilleri sırasında Brugge'da sevgilisinden romantik teklifi aldığını mutlulukla paylaştı.

ulusal.com.tr