Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.
Türkiye'de Sezen Aksu'nun hastalığı olarak hatırlanan Cushing Sendromu'na yakalanan Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu.
Türkan Şoray daha önce yaptığı açıklamada uzun yıllardır yaşadığı bu rahatsızlığın araştırmalarla Cushing Sendromu olarak teşhis edildiğini belirtmiş ve ameliyat olacağını açıklamıştı.
Sendrom nedeniyle hızla aldığı kiloları veremeyen ve yürüme güçlüğü çeken Türkan Şoray’ın adı gizli tutulan bir hastanede ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sözcü
Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.
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