Ünlü Fransız oyuncu Anna Karina hayatını kaybetti

1940 yılında Hollanda'da dünyaya gelen Karani, 18 yaşındayken Fransa'ya taşınmış ve modellik kariyerine adım attı. Modellikten sonra oyunculuk yapmaya başlayan Karani, güzelliği, oyunculuğu ve müzik kariyeriyle tüm dünya tarafından kısa sürede tanındı. Karina, oyunculuğun yanı sıra, ünlü şarkıcı Serge Gainsbourg ile ‘Ne dis rien’ adlı şarkıyı seslendirmişti. Kanser tedavisi gören Karani, hastalığa uzun süre dayanamayarak dün hayatını kaybetti. Ardından Fransa Kültür Bakanı Franck Riester, " Bugün Fransa, efsanelerinden birini kaybetti" açıklamasını yaptı.

OYNADIĞI FİLMLER



'Kadın Kadındır' (Une femme est une femme, 1961), 'Hayatını Yaşamak' (Vivre Sa Vie, 1962), 'Küçük Asker' (Le Petit Soldat, 1963), Çete (Bande à, 1964), 'Alphaville' (1964) ve 'Çılgın Pierrot' ( Pierrot le Fou, 1965) gibi filmlerinde oynadı.



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