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Ünlü İtalyan modacı Carla Fendi yaşamını yitirdi

İtalyan lüks giyim ve aksesuar markası Fendi'nin Onursal Başkanı Carla Fendi, Roma'da 80 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü İtalyan modacı Carla Fendi yaşamını yitirdi

İtalyan lüks giyim ve aksesuar markası Fendi'nin Onursal Başkanı Carla Fendi, Roma'da 80 yaşında hayatını kaybetti. 

Bir süredir hasta olduğu belirtilen moda tasarımcısı Carla Fendi'nin dün akşam ölümünün ardından şirketten yapılan açıklamada, "O, hepimizin ilham kaynağı ve çalışma kültürü, özveri ve güzelliğe duyarlılığı bakımından bizlere bir örnek idi. O bizi sonsuza kadar takip edecek" denildi.

Carla Fendi, Roma'da bir kürk ve deri atölyesi olarak 1925 yılında doğan aile şirketinde, 1950'li yılların sonunda çalışmaya başlamıştı.

Carla Fendi, kız kardeşleri Anna, Paola, Alda ve Franca ile birlikte markayı dünya çapında üne kavuşturmayı başarmıştı. Fendi'nin küresel bir marka olma süreci, 1965'te tasarımcı Karl Lagerfeld ile yapılan anlaşmayla sağlanmıştı.  Kız kardeşlerden Anna Fendi, daha önce verdiği röportajlarda, babası Eduardo'nun Osmanlı kökenli olduklarını anlattığını söyleyerek, "Soyadımız Fendi de, Türkçe'deki efendi kelimesinden geliyor" demişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #roma #carla fendi #italya
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