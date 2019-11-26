Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri: Hastalık beni yendi! İşte hastaneden ilk fotoğraf

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, rahatsızlanarak hastaneye gittiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Vuslateri, şunları belirtti:

"Güzel dostlar biricikler ve sahane seyirciler.. Rahatsizlandigim icin seyahatimden acele donup hastaneye gelmeme ragmen maalesef bu sefer hastalik beni yendi ve serumlara dustum. Bugun yarin oyunu baska tarihe erteledik. Aralik ayinda uzun bir takvimimiz var. bu iki oyunu da ekleyip zilleri takicez ciki ciki yapicez.. bu surecte dunya guzeli feminist partnerim @firattanis size emanet .. ben de azucuk dinlenip sizlerin nazar duasina misafirperverlik yapmaya devam edicem.. yogun tempo,hava degisikligi,gripler,soguklar,agrilar derken anlasildi ki saglik her seyden onemli hayatta “ bir dakika!” deyip kendine ozen vereceksin.. arayan soran gecmis olsun diyen herkese tesekkur ederim.. seyircimin bugun tutamadigim ellerini ertelenen tarihte öpmek,basimin ustune koymak sozuyle..."

ulusal.com.tr