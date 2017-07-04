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Ünlü oyuncu Paolo Villaggio hayatını kaybetti

İtalyanların ünlü kabare, televizyon ve sinema oyuncusu Paolo Villaggio (1932-2017), 84 yaşında Roma'da öldü.

Ünlü oyuncu Paolo Villaggio hayatını kaybetti

Roberto Benigni Villaggio ile ilgili olarak "kendi jenerasyonunun en büyük palyaçosuydu, canlandırdığı Ugo Fantozzi karakteri hepimizi temsil ediyordu" dedi. Villaggio söz konusu karakteri tam 10 tane filmde canlandırmıştı.

Akşam gazetesinden Can Hakman'ın haberine göre, Villaggio, Federico Fellini'nin 1990 tarihli son filmi La Voce della Luna'da da Benigni ile beraber oynamıştı.

Villaggio'nun İtalyanların çalışma ve sosyal hayatlarından komik seyirlikler sunan bir başka unutulmaz karakteri ise Giandomenico Frachhia'ydı.

Villaggio'nun çocukları babalarını şeker hastalığı yüzünden kaybettiklerini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #italya #Paolo Villaggio #televizyon #sinema
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