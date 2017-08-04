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Ünlü sanatçı Daniel Licht hayatını kaybetti

Dexter ve Children of the Corn gibi yapımların müziklerinin yapan ünlü müzisyen Dnaiel Licht 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı Daniel Licht hayatını kaybetti

Dexter ve Children of the Corn gibi yapımların müziklerinin yapan ünlü müzisyen Dnaiel Licht 60 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçının kanser yüzünden hayatını kaybettiği açıklandı.

Licht'in müziklerini yaptığı diziler arasında Oliver Beene, Kitchen Confidential, Jake in Progress, Cashmere Mafia, Body Of Proof, Deception, The Red Road, Guilt, Tğiny House of Terror bulunuyor.

Detroit doğumlu sanatçının bir eşi bir oğlu iki erkek kardeş, ve bir kız kardeşi bulunuyor./

Etiketler; #Dexter #Children of the Corn #Daniel Licht
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