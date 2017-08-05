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Ünlü sanatçı Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça hastaneye kaldırıldı

Muğla Bodrum'da yazlığı bulunan ünlü bestekar ve sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça hastaneye kaldırıldı

Muğla Bodrum'da yazlığı bulunan ünlü bestekar ve sanatçı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son iki yıldır Turgutreis Mahallesi'ndeki yazlığında yaşayan ünlü bestekar 91 yaşındaki Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, dün akşam rahatsızlandı. Eşi Ayten Yavaşça tarafından çağrılan ambulansla Alaeddin Yavaşça, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirilen Yavaşça'nın yaşlılığa bağlı solunum yetmezliği çektiği öğrenildi. Tedaviye alınan Yavaşça'nın tetkiklerinin yapıldığı, tedavisinin devam ettiğini belirtildi.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça son olarak 18 Eylül 2016'da Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından düzenlenen Alaeddin Yavaşça Özel Konserinde sahne almıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #muğla #alaeddin yavaşça
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