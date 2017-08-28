Tüp bebek tedavisi gören söz yazarı, şarkıcı Aslı Zen (40), iki gün önce hamile kaldığını büyük bir heyecanla sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.
Aslı Zen, düşük yaptığını yine sosyal medya hesabından böyle duyurdu:
Aslında heyecanlanmıştık. Çok üzgünüm...Bebeğim tutmadı.Kimyasal gebelik olduğunu öğrendik şimdi. Umarım gebelik haberi bekleyen tüm anne adayları güzel hayırlı sonuçlar alırsınız.
Tüp bebek tedavisi gören söz yazarı, şarkıcı Aslı Zen (40), iki gün önce hamile kaldığını büyük bir heyecanla sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.
Tüp bebek tedavisi gören söz yazarı, şarkıcı Aslı Zen (40), iki gün önce hamile kaldığını büyük bir heyecanla sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.
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