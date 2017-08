ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ne konser için gelen ünlü şarkıcı Niran Ünsal, konser sonrası ekibi ve eşi İbrahim Gugu ile denizaltına bindi. Suya denizaltının penceresinden dalgıçlarla özçekim yapan Ünsal, su altında yeni albümünden şarkılar da söyledi.

Alanya'da her yıl yapılan Tokar Yaylası Şenlikleri'ne konser için gelen şarkıcı Niran Ünsal, konserin ertesi günü Alanya Marina'da özel bir şirket tarafından işletilen denizaltına binerek Akdeniz'in derinliklerine daldı. Eşi İbrahim Gugu ve ekibiyle denizaltıya binen Niran Ünsal, denizaltının camından dalgıçlarla özçekim yaptı. Denizaltı 20 metreye daldığında ise su altı canlılarını hayranlıkla izleyen Ünsal, kaptanın daveti üzerine kokpite girerek kısa süre denizaltını kullandı.



"ÇOK KEYİFLİ"



Denizaltından çok keyif aldığını belirten Ünsal, yeni albümünden 'Vay Be' şarkısını söyledi. Denizin derinliklerinde yaklaşık 1 saat süren gezinin ardından su üstüne çıkan denizaltının gövdesinde etrafı seyreden Niran Ünsal, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Denizaltının insanın görmesi ve deneyimlemesi gereken bir değer olduğunu belirten Ünsal, "Çok keyifli bir aktivite ve hatıra. Eşim her zaman olduğu gibi ilkleri çok seven özelliğiyle beni buraya getirdi. Allah'ın ne kadar büyük olduğuna inanmak istiyorsanız gelip görün" dedi.



"EBRU GÜNDEŞ'İN ALBÜMÜNE ŞARKI VERDİM"



Yeni albümü hakkında da bilgi veren Niran Ünsal, "Geçen yıl benim yeni albümümün çıkış tarihi 15 Temmuz darbe girişiminin 1.5 ay öncesine denk gelmişti. O yüzden albümü geri çekmiştik, darbe, OHAL gibi etkenlerden dolayı. Son albümün ikinci klip çekimine başlayacağız yakın zamanda. Antalya, Ordu, Giresun, Alanya gibi noktalarda sahne çalışmalarımız sürüyor. Alanya'da iki konser verdik. Çalışıyoruz, Ebru Gündeş'in albümüne yeni bir şarkı verdim, sözleri Günay Çoban'ın, müziği benim. Çocuklarla mümkün olduğunca hafta araları vakit geçiriyoruz. Hafta sonu çalışıyoruz. Denize gidiyoruz, tatil yapıyoruz. Yeni klip için iki şarkı üzerinde çalışıyoruz. Birisi klasik Niran Ünsal şarkıları ve slowlarından birisi olan 'Kalp Tutulması', tüm kadınların sevdiklerine söyleyebilecekleri bir şarkı. Bir de 'Eyvallah' diye bir şarkı, yeni sanatçı kızlarımızdan birisine ait şarkı. İkisinin arasında gidip geliyoruz hangisi olacak şu an bilmiyoruz" diye konuştu.



Denizaltının karaya yanaşmasının ardından inen Niran Ünsal ve ekibine sertifika verildi.