Bir süredir aşırı zayıflığı yüzünden sağlık sorunları yaşadığı konuşulan İrem Derici, dün akşam program çekimi öncesi fenalaştı

Medyatava'nın haberine göre, yarışma programı sunan ünlü popçu, akşam üstü yeniden barıştığı sevgilisi Lider Şahin'le İstanbul Sancaktepe'deki stüdyoya gitti. Programın ünlü yarışmacıları Arto, Murat Güneş, Tuğçe Tayfur, Toprak Sağlam ve Hülya Polat da çekim için hazır bekliyordu.



Ancak çekime 15 dakika kala İrem Derici, rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını söyleyen Derici'yi sevgilisi ve ekibi apar topar hastaneye kaldırdı.



Geçen haftalarda Lider Şahin'le ayrıldığı günlerde de bir çekimin yine Derici fenalaştığı için iptal edildiği öğrenildi.



Ünlü popçu, geçen haftalarda gündeme gelen çok fazla zayıfladığı için Nişantaşı'nda bir klinikte serum tedavisi gördüğü iddiasını sert bir dille yalanlamıştı.



ulusal.com.tr