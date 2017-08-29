Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in lüks otelin 1130 numaralı odasındaki yaptığı buluşmanın sırrını hesap hareketleri çözecek.

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre;İstanbul Conrad Otelin 1130 numaralı odasında, geçtiğimiz Pazar akşamı çağırdığı ünlü sunucu Vatan Şaşmaz(43)’ı silahla vurarak öldürdükten sonra başına sıktığı tek kurşunla intihar eden eski manken Filiz Aker’in, abisi ve yakın çevresi tarafından ortaya atılan, Aker’in Şaşmaz’dan alacağı vardı iddiaları karşısında polis çözümü Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) başvurmakta buldu.



“SANA ÖDEME YAPMAYACAĞIM”



Aker’in yakınları tarafından ileri sürülen iddiaya göre, eski manken Aker, Şaşmaz’a karşı olan saplantılı aşkının yanı sıra, kendisine değişik dönemlerde yüklü miktarlarda para vermiş. Verdiği 2.5 milyon dolar Şaşmaz tarafından borsada batırıldığı ve parayı geri isteyen Aker’e “sana ödeme yapmayacağım” diyen Şaşmaz’ın cevabı karşısında Aker’in kendisini bu konuyu konuşmak üzere otel odasına çağırdığı ileri sürülmüştü.



2.5 MİLYON DOLAR GİTTİ



Eski mankenin aile çevresinden ablası Eda Eren, olayın nedenini 54 yaşındaki kardeşinin saplantı derecesinde Şaşmaz’a olan aşkı ve içerisinde bulunduğu psikolojik bunalım olarak açıklayıp, “Vatan’ın paraya ihtiyacı yoktu” derken, annesini öldürdüğü gerekçesiyle 11 yıldır cezaevinde bulunan abisi Sümer Bayer ise “ Vatan, kardeşim adına Forex’e para yatırıyordu. 2.5 milyon doları gitti. 11 yıl önce tanıştılar. İlk eşiyle ABD’ye yanına gidip ev almak için kendisinden 130 bin dolar borç almıştı” şeklinde açıklama yaptı.



"KAYBETTİRENLERİ PARTİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRECEĞİM"



Eski mankenin yeğenlerinden Dilek Bayar “ teyzem bana, kendisini borsada kaybettirenleri partiye çağırıp öldüreceğim “ diyordu derken, kendisiyle en son görüşen yakını olan ve olayın yaşandığı otelin kafesinde olay öncesinde kendisiyle birlikte oturup uzun süre sohbet eden diğer yeğen Dora Ercan ise, teyzesinin Şaşmaz’a saplantılı bir aşk beslediğini, kendisiyle evlenmeyi çok istediğini belirtip “teyzem borsada çok para kaybetmişti” yönünde açıklama yapmıştı.



FOREX’TE BATAN 1 MİLYON DOLAR



Aile yakınları tarafından yapılan bu açıklamaların haricinde, yine Aker’in yakın çevresinden, Şaşmaz’ın Aker’den “Forex’e yatırım yapacağım” vaadiyle en son 1 milyon dolar daha para aldığı ve parayı borsada batırdıktan sonra, parayı geri isteyen Aker’e “sana geri ödeme yapmayacağım” şeklinde verdiği cevap üzerine Aker’in cinayet ve intihar gecesinin planlarını yapıp kendisini otele çağırdığı ileri sürülmüştü.



“GERÇEK GEREKÇE”



Tüm bu iddiaların gerçeklik sebebini çözüp, olayın sırrı haline gelen “odadaki buluşmanın gerçek gerekçesi”ni ortaya çıkarmaya çalışan polisin, alacak verecek meselesinin Şaşmaz ile Aker’in hesap hareketlerinden ortaya çıkarılabileceği öngörüsüyle konunun uzmanı ve yetkili makamı MASAK’a başvurma kararı aldığı öğrenildi.



KAFA KARIŞTIRAN AÇIKLAMA VE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ



Polis tarafından bir başka yakın takibe alınan konunun ise cinayet akşamının günü, Aker ile uzun süre otelin lobisinde oturup sohbet eden yeğen Dora Ercan’ın tutarsız ifade ve tavırlarının olduğu öğrenildi. Olay sonrası “ teyzeme çok üzüldüm ama Vatan’a on kat üzüldüm” diyen Dora Ercan’ın olaydan 3 gün önce Vatan Şaşmaz’la bir doğum günü kutlamasında eğlenmesi polisinde kafasında soru işaretlerine neden olduğu öğrenildi.



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