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Victoria's Secret 2020 defilesi neden yapılmadı? 

Ünlü iç çamaşırı markasının her sene yılbaşında düzenlediği ve dünya çapında takip edilen yılbaşı defilesi 2020 yılbaşında yapılmadı. 

MAGAZIN 01.01.2020, 11:31
Victoria's Secret 2020 defilesi neden yapılmadı? 

Markanın her sene yeni kreasyonlarını tanıttığı ve podyuma çıkarttığı mankenlerin dünyaca ünlü modeller olmasının sonucunda uzun yıllardır yapılan şov düzenli hale gelmişti. 

Bu yıl yeni bir şovun düzenlenmeyeceği aylar öncesinden haber verilmişti fakat bu durum sadece bu seneye özgü değil. Markanın yetkili isimleri, artık yılbaşı özel defilesine ayırdığı bütçeyle, yeni araştırmalar yapacaklarını ve ürünlerini geliştirmek için daha çok  araştırmaya yöneleceklerini açıkladı.

Bu durumun artık kadın bedeninin kusursuzlaştırılması ve birçok kişinin bu algı yüzünden zor dönemler geçirmesinin sonucu olduğu da konuşuluyor. Birçok marka defilelerine büyük beden mankenlerde çıkarmaya başlamışlardı fakat Victoria's Secret kusursuz gözüken mankenleriyle senelerdir bazı kesimlerden tepki alıyordu. 


ulusal.com.tr

#Victorias Secret #Victorias Secret defile #Victorias Secret 2020 yılbaşı defilesi
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