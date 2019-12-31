Yağmur Aşık 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı!

Yağmur Aşık, 26 Mart 2017'de, evinin bahçesinde bulduğu kulaklı orman baykuşunu sahiplenip götürdüğü veterinerde, baykuş türünün koruma altında olduğunu ve baykuşun elinden alınması gerektiğini öğrenince, veteriner hekimi tehdit etmiş ve fiziksel saldırıda bulunmuştu.

Veteriner Hekimler Odası’ndan yapılan açıklamaya göre beraberinde getirdiği kişilerle kliniğe tekrar gelen Yağmur Aşık, veteriner hekimi darp edip tehditler savurdu. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri basına yayılmış ve sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Yağmur Aşık, görülen dava sonucunda tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından 2 yıl hapisle cezalandırıldı.





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