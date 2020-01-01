Yağmur Tanrısevsin'in 2019 yılında son paylaşımı ne oldu? Yağmur Tanrısevsin'den en güzel dilek

2020 yılı için bir güzel dilekte Yağmur Tanrısevsin'den geldi. Ünlü oyuncu Tanrısevsin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kötü anıları unutmak için ve kötülük yapan insanlara neden dünyaya geldiklerini hatırlatmak için sihirli değnekle dokunmak istediğini yazdı.

Tanrısevsin'in gönderisi şöyle:

Küçükken doğum günümde gözlerimi kapatıp mumlarımı üflerken bir dilek dilemiştim. Gözlerimi açtığımda dileğim gerçekleşmişti.Sonra her doğum günümde ve her yılbaşında dilek dilemeye başladım.Bu yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket diliyorum..Geçmişte bıraktığımız kötü anıları, kadın cinayetlerinin yarattığı çaresizlikleri, hayvanlara yapılan işkenceleri ve yaşama sevgisini unutturan anları geride bıraktığımız bir yıl için neden dünyaya geldiğini unutan o insanlara sihirli bir değnekle dokunmak istiyorum.✨Her sene olduğu gibi yine umutlarla bir seneye başlıyorum… En güzel dilekler sizinle olsun ve 2020 hepimizin en güzel yılı olsun!

Tanrısevsin, en son Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile Baba Parası filminde rol almıştı. Filmin galasına katıldığı, 6 bin euroluk kırmızı elbisesiyle de adından çok bahsettiren Tanrısevsin, yakın zamanlarda ünlü şarkıcı/sunucu Oğuzhan Koç ile uzun süreli ilişkisini sonlandırmıştı.



