Yılbaşı 2020 yılı için yeni yıl mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz yılbaşı mesajları...

2020 yılının güzellikle gelmesini bekleyen vatandaşlar, sevdiklerine ve çevresine güzel dileklerini göndermek istiyor.

Her sene sevdiklerini düşündüğünün bir göstergesi olan yeni yıl mesajları, bu akşam yeni yıl heyecanında internette en çok aratılan başlıklardan oldu.

İşte sevdiklerinize ve çevrenize atabileceğiniz güzel sözlerle hazırlanmış yılbaşı mesajları;

-Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice yıllara! -En büyük zaman hırsızı, yaşadığımız kararsızlıktır. 2020 yılı tüm kararlarımızın gerçekleşmesi ve mutluluğu getirmesi dileğiyle, nice mutlu yarınlara..

-Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle… En içten sevgilerimle...

-Yeni yılda tüm güzellikleri birlikte yaşamamız dileğiyle... Seni seviyorum...

-2019 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!

-Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle.. İyi yıllar!

-Bol bereketli, bol keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olsun...

-Bu yıl senin yılın olsun, kalbin neşeyle, huzurla dolsun... 2020 yılı sevgi getirsin.

-2020 yılı öyle bir yıl olsun ki, 2019 yılının tüm olumsuzluklarını bize unutturabilsin.. İsteklerimizin gerçekleşeceği bir yıl dileğiyle... Sevgilerle...

-2020 yepyeni bir hayata el ele diz dize girmeye, 2019'un bize getirdiği güzellikleri alıp kötülükleri bırakmaya var mısın? 2020 yılı sevgiyle dolsun...

-Yılbaşı kadar renkli, bebek kadar masum insanlar gelecek yılda da sizinle birlikte olsun.

-Nerede yaşam varsa, orada umut da vardır. Yeni yılda tüm umutlar ve başarılar seninle olsun. Mutlu Yıllar dilerim.

-Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını... Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç... Yeni yılınız kutlu olsun...





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