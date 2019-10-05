Ses sanatçısı Onur Akay, şunları yazdı:
"Değerli sanatçımız Zerrin Özer, özel bir hastaneye kaldırıldı ve hastanede yatarak tedavi görüyor.
Özellikle midesinde ve karın bölgesinde çok şiddetli ve dayanılmaz ağrılar nedeni ile hastaneye kaldırılan Zerrin Özer, zor günler geçiriyor.
Mide ve pankreas ağrısı nedeni ile tetkikleri yapılan ve belli bir süre hastanede tedavi görecek olan Özer, kötü bir şey çıkmaması için sevenlerinden dua istedi.
Acil şifalar diliyorum."
ZERRİN ÖZER'DEN AÇIKLAMA
Ünlü sanatçı Özer, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil. 1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Canım biricik dostum American Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt güzel dostum benim! Taa Pragdan bana yetişti. American Hastanesi dostlarım, Gider gitmez beni nasıl bakıma aldılar, tomogrofi, testler, filmler... Sayın Dr Tolga Bey, Benim uzun zamandır kıymetli Doktorum Tamer Köymen ve Zeynep hanım’cığım ve Hemşireler canım Burçincim, canım Dilaracağım ve sevgili Mehmet bey hepiniz var olun. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bişey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım .Sizler benim herşeyimsiniz.Var olun daima..."
ulusal.com.tr
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